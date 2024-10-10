Омбудсман: Діти в ребцентрі на Львівщині скаржаться на нестачу їжі, а дехто навіть підпрацьовує копачем могил

Більш ніж половина вихованців з навчально-реабілітаційного центру на Львівщині, де розгорівся скандал через знущання над дітьми, не мали б перебувати у закладі.

Про це заявив омбудсман Дмитро Лубінець.

Минулого тижня, 7 та 8 жовтня, співробітники Секретаріату омбудсмана повторно відвідали заклад. За їхніми словами, діти в розмові були обережними у висловлюваннях, що говорить про те, що працівники закладу, ймовірно, провели попередню роботу з ними, роз’яснивши, що можна говорити, а що ні.

Водночас під час тривалого спілкування окремі діти все ж розповідали, що зазнавали психологічного тиску, насильства, погроз, інші повідомляли, що були свідками вчинення насильства над іншими вихованцями закладу.

Також зʼясували, що більш ніж половина дітей не мали б перебувати в закладі. Наразі в таких дітей є педагогічна занедбаність, а це можливий наслідок надання неякісної освіти або влаштування дітей до закладу відповідно до застарілих висновків інклюзивно-ресурсних центрів.

Цим дітям рекомендовано влаштування до сімейних форм виховання або забезпечення інклюзивним навчанням чи навчанням у закладі середньої освіти.

Окрім того, навіть після виявлення порушень у закладі діти продовжують скаржитись на якість харчування, що їм не вистачає їжі. Також один із вихованців закладу зазначив, що він підпрацьовує у сфері ритуальних послуг, а саме копає могили, підготовляє тіла померлих до поховання, відспівує їх, що в такому віці може спричинити важкі психологічні наслідки та свідчить про ознаки експлуатації дитячої праці.

«Саме тому ми очікуємо термінової релокації дітей з метою унеможливлення тиску на них та насильства, задля воззʼєднання рідних братів і сестер», — підкреслив Лубінець.

Що передувало

Омбудсман Дмитро Лубінець 28 вересня повідомив, що в навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині систематично знущались з дітей — морально і фізично. Також деякі з вихованок центру скаржились на домагання зі сторони директора.

Правоохоронці вже почали розслідування та відкрили кримінальне провадження, зокрема за фактом сексуального насильства щодо неповнолітньої. А керівника реабілітаційного центру на час перевірки відсторонили від роботи.

На тлі цього інциденту в Україні вирішили перевірити усі заклади, де живуть діти.