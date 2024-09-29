На тлі інциденту зі знущанням над дітьми у ребцентрі на Львівщині в Україні перевірять усі заклади, де живуть діти

Національна соціальна сервісна служба перевірить усі заклади, де цілодобово мешкають діти. Це зроблять після того, як виявили, що в навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині систематично знущалися з дітей.

Відповідне завдання зробила міністр соціальної політики Оксана Жолнович. Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook.

Після інциденту у Львівській області Нацсоцслужба перевірить усі заклади, де діти живуть цілодобово. За словами Жолнович, для цього вже розробили спеціальний опитувальник, щоб не травмувати почуття дітей і в «екологічний спосіб» перевірити усі можливі факти насильства чи порушення прав.

Жолнович закликала збільшувати кількість сімейних форм виховання в громадах та розвивати інклюзивні класи й спецкласи в загальних школах поряд із домом дітей. За її словами, найкращим варіантом буде, якщо діти щовечора повертатимуться додому.

Що передувало

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що в навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині систематично знущались з дітей — морально і фізично. Йдеться про найвразливіші категорії: сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, і дітей з особливими освітніми потребами.

Правоохоронці вже почали розслідування та відкрили кримінальне провадження, зокрема за фактом сексуального насильства щодо неповнолітньої. А керівника реабілітаційного центру на час перевірки відсторонили від роботи.