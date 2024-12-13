Угорщина та Болгарія домовилися про транзит російського газу попри санкції США

Угорщина та Болгарія домовилися про транзит російського газу після накладення американських санкцій на «Газпромбанк». Фінансова установа отримувала платежі за доставлений енергоресурс.
Про це повідомляє Bloomberg.
Сторонам вдалося знайти рішення попри обмеження США, заявив 13 грудня міністр закордонних справ Петер Сіярто. За його словами, Угорщина платить за російський газ через «Газпромбанк», а Болгарія отримує гроші за транзит.
Раніше Болгарія попередила, що припинить постачати газ своєю територією до Центральної Європи, якщо компанія «Газпром» не розв’яже проблему з оплатою. Енергетична безпека Угорщини значною мірою залежить від Софії: через державу проходить газопровід «Турецький потік». Як пише Bloomberg, санкції також вплинули на платоспроможність Будапешту за енергоносії.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 11 грудня обговорив енергетичну співпрацю з Володимиром Путіним. Йшлося і про можливість безперебійного постачання газу до Угорщини попри обмеження адміністрації Джо Байдена, пише видання.
- На початку 2024 року стало відомо, що Україна не буде напряму продовжувати із «Газпромом» контракт про транзит російського газу через свою газотранспортну систему. Контракт добігає кінця 1 січня 2025 року.
- У листопаді Мінфін США наклав санкції на десятки російських банків, включно з «Газпромбанком», який приймав оплату за постачання російського газу. Раніше санкції проти фінустанови запровадили Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія.
- Країни ЄС починають шукати альтернативні джерела енергоресурсу, одним з них виявився Азербайджан. Росія заявляла, що готова продовжувати постачати газ через Україну, проте через війну Україна відмовилася брати участь у переговорах з РФ щодо експорту газу через свої території.