У невизнаному Придністров’ї оголосили надзвичайний економічний стан

Лідер самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) Вадим Красносельський 9 грудня підписав указ про введення надзвичайного економічного стану.
Про це повідомляє NewsMaker.
Рішення ухвалили через ризик припинення постачання в регіон російського газу територією України. Згідно з указом Красносельського режим надзвичайного економічного стану діятиме 30 днів.
«Сьогодні немає стовідсоткової гарантії як постачання газу, так і відсутності [його постачання]. Проте ми повинні готуватися до будь-якого розвитку подій», — сказав лідер ПМР на засіданні ради нацбезпеки.
Міністр економічного розвитку регіону Сергій Оболоник заявив, що в разі припинення подачі газу в регіон, Молдавську ДРЕС переведуть на вугілля.
Указ президента визначає, що протягом 30 днів підприємства Придністровʼя мають «раціонально використовувати» газ та інші енергоресурси. В країні заборонять їхній експорт та обмежать деяку фінансову та економічну діяльність: наприклад, перевезення товарів, грошей та обслуговування.
Тепер документ має затвердити парламент невизнаної республіки. Депутати розглянуть це питання на засіданні 11 грудня.
- Україна не має наміру продовжувати контракт на транзит російського газу в європейські країни. Він закінчується 1 січня 2025 року. Молдова отримує газ із Росії за контрактом, чинним до кінця жовтня 2026 року, пише NewsMaker.
- З осені 2022 року «Газпром» обмежив постачання газу до 5,7 мільйона кубометрів на добу — це значно менше, ніж споживання Молдови в зимовий період. З кінця минулого року весь російський газ відправляють у ПМР, де використовують для генерації електроенергії на Молдовській ДРЕС, а решту — для побутових потреб.