Ексінформатор ФБР визнав, що брехав про хабарі Байдену від української компанії Burisma

Колишній інформатор ФБР Олександр Смирнов, звинувачений у наданні сфальсифікованих свідчень і фабрикації записів про хабарництво президента США Джо Байдена і його сина Хантера, уклав угоду про визнання провини.

Про це повідомляє СNN, посилаючись на заяву суду в Каліфорнії.

Олександр Смирнов збирається визнати себе винним за чотирма пунктами звинувачення, включаючи ухилення від сплати податків і перешкоджання правосуддю шляхом надання неправдивої інформації ФБР, йдеться в заяві суду в Каліфорнії в четвер. Тобто Смирнов визнає, що його слова про те, що посадовці української енергетичної компанії Burisma незаконно заплатили по $5 мільйонів хабаря Джо Байдену, коли той був віцепрезидентом, і його сину Хантеру, який входив до правління компанії, є неправдою.

На цьому, імовірно, закінчиться слідство, пише CNN. Прокурор і підсудний просять суддю призначити Смирнову покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Що передувало

Олександр Смирнов під час слідства щодо Хантера Байдена у 2020 році стверджував, що керівництво компанії Burisma у 2015 і 2016 роках найняло сина Байдена для захисту. Свідчення Смирнова лягли в основу розслідування, ініційованого республіканцями в Конгресі щодо президента Байдена та його сімʼї, а також спровокували розслідування Палати представників щодо імпічменту Байдена. Цю тему активно використовував колишній президент Дональд Трамп, стверджуючи, що Байден незаконно допомагав своєму синові в українському бізнесі.

16 лютого 2024 року прокуратура США звинуватила у наданні сфальсифікованих свідчень і фабрикації записів інформатора ФБР Олександра Смирнова.

На думку прокурора, у Смирнова була політична мотивація казати неправду, бо Байден «не подобався йому» як політик, а республіканці чинили тиск на ФБР, щоб бюро оприлюднило внутрішні звіти із заявами Смирнова.

У грудні 2023 року Палата представників Конгресу США проголосувала за офіційний дозвіл на розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена.