Прокуратура США звинувачує колишнього інформатора ФБР у брехні про Байдена та його сина щодо хабарів

Прокуратура США звинуватила в дачі сфальсифікованих свідчень і фабрикації записів інформатору ФБР Олександру Смирнову, який розповідав, що Джо Байден та його син Хантер отримували хабарі від української енергетичної компанії Burisma.

Як передає Associated Press, Смирнов постав перед судом у Лас-Вегасі, засідання пройшло в закритому режимі.

В обвинувальному висновку прокуратури йдеться, що в червні 2020 року Смирнов, який зараз під арештом, повідомив ФБР неправдиві дані про те, що підприємці, повʼязані з Burisma, виплатили Байденам по $5 мільйонів у 2015 чи 2016 році. Смирнов казав, що Хантеру Байдену платили, аби він через батька захищав від юридичних проблем.

На думку прокурора, у Смирнова була політична мотивація казати неправду, а республіканці чинили тиск на ФБР, щоб бюро оприлюднило внутрішні звіти із заявами Смирнова. Тепер Смирнову загрожує до 25 років ув’язнення.