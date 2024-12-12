Президент Бразилії переніс другу операцію на мозку

Президент Бразилії Луїс да Сілва переніс другу операцію вранці 12 грудня після екстреної операції на головному мозку на початку цього тижня.

Про це повідомив його лікар Роберто Каліл Фільо, передає Reuters.

За його словами, операція пройшла успішно, да Сілва прокинувся і розмовляє. Операція тривала близько години.

У вівторок, 10 грудня, да Сілву вже оперували, щоб зупинити кровотечу між мозком і мозковою оболонкою, яка була повʼязана з його падінням наприкінці жовтня в його будинку.

Друга процедура, емболізація середньої мозкової артерії, була спрямована на мінімізацію ризику майбутньої кровотечі.

«Процедура пройшла успішно. Нам вдалося емболізувати цю артерію», — сказав лікар.