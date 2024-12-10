Президент Бразилії переніс операцію на мозку

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва переніс операцію на мозку, щоб зупинити крововилив. Це наслідки його падіння вдома у жовтні.

Про це йдеться у медичній записці, опублікованій урядом.

Там додають, що операція пройшла успішно, а 79-річний Лула почувається добре і перебуває під наглядом у відділенні інтенсивної терапії.

Бразильський президент 9 грудня пройшов МРТ-сканування, бо скаржився на головний біль. Процедура виявила внутрішньочерепний крововилив. Для операції його перевезли в Сан-Паулу до лікарні «Сіріо Лібанес».

Наприкінці жовтня Лула впав, отримав крововилив у мозок і травму потилиці, на яку накладали шви. Аналізи на початку листопада показали, що його стан стабільний. Тоді Лула був активним, наприклад їздив до Монтевідео, щоб обговорити торгову угоду з Меркосур. Однак ця травма змусила його скасувати поїздку до Росії на саміт БРІКС у Казані, бо лікарі радили тимчасово уникати далеких рейсів.