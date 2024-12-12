Послуга «єКнига» для 18-річних запрацює з 16 грудня

Послуга «єКнига», за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн на книжки, має запуститися з 16 грудня.
Про це повідомила перша заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко на круглому столі, передає Інтерфакс-Україна.
«єКнига» запуститься, ми сподіваємося, вже в понеділок. Книжкові магазини вже на низькому старті й готові з цим працювати», — сказала вона
Григоренко додала, що 18-річні є однією з цільових і пріоритетних аудиторій у контексті просування читання.
«Але починати потрібно раніше. Я впевнена, що звичка читати з батьками, читати в школі формується не в 18 років. Якщо у 18 років ми даємо цей подарунок молодій людині, щоб вона змогла купити в будь-якому форматі книжку, то починати потрібно раніше», — наголосила заступниця міністра.
- Закон про книжкові сертифікати президент підписав у червні цього року. Він також передбачає, що одноразову виплату зможуть отримати українці, яким після 1 січня 2024 року виповнилось 18 років.
- Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль заявила, що 2025 року коштів вистачить лише на 50% 18-річних, хто матиме право скористатися програмою державної допомоги «єКнига», адже хоча суму 2025 року і можуть збільшити до 372 млн грн, але наступного року програмою зможуть скористатися всі, кому 18 років виповнилося 2024 року і виповниться 2025 року.