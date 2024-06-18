Президент підписав закон про субсидії для книгарень і книжкові сертифікати

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 11251 про стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження.

Про це свідчить картка законопроєкту.

Новий закон передбачає субсидії книгарням і державну допомогу на придбання книжок українцям. Тепер 18-річні українці зможуть отримати книжкові сертифікати на суму 908 гривень, а з припиненням воєнного стану — також один із батьків після народження дитини.

Також закон встановлює державну субсидію на відшкодування витрат на оренду приміщень книгарень. Книгарні можуть подати документи й заяву, які розглянуть протягом десяти днів, а результат оприлюднять за пʼять днів після цього.

За словами директорки Українського інституту книги Олександри Коваль, на програму в бюджеті заклали 370 мільйонів гривень. Це дасть можливість українським видавцям видати додатково 1,5—2 мільйони примірників.

Український інститут книги наводить дані, що у 2023 році щоденно читали (та слухали в аудіоформаті) книги 17% українців. Частка респондентів, які ніколи не читають книжок, була на рівні 30%.