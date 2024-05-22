Рада ухвалила закон про субсидії для книгарень та книжкові сертифікати

Верховна Рада 22 травня ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт № 11251 про стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження, йдеться в картці проєкту.

Документ підтримали 299 народних депутатів.

Закон передбачає субсидії книгарням та державну допомогу на придбання книжок українцям, пояснює співавторка проєкту Євгенія Кравчук.

Після набрання законом чинності у 2024 році книжкові сертифікати на суму 908 гривень отримають 18-річні українці, а з припиненням воєнного стану — також один із батьків після народження дитини.

Скористатися цим правом можна буде протягом року і зробити це через «Дію».

Крім того, закон передбачає державну субсидію на відшкодування витрат на оренду приміщень книгарень. За словами Кравчук, документ визначає чіткий порядок надання субсидій:

список документів (можна буде здавати належно завірені копії);

чіткі строки розгляду заяв — 10 днів;

оприлюднення результатів — 5 днів.

За даними Українського інституту книги, у 2023 році щоденно читали (та слухали в аудіоформаті) книги 17% українців. Частка респондентів, які ніколи не читають книжок, була на рівні 30%.