Apple додала ChatGPT в гаджети в останньому оновленні iOS

Компанія Apple випустила оновлення операційної системи iOS 18.2, інтегрувавши ChatGPT від OpenAI у свої пристрої.

Про це пише Reuters.

Власники гаджетів Apple можуть скористатися ChatGPT безкоштовно. Інструмент доступний для взаємодії з фото, документами, презентаціями та персональним помічником Siri — це лише одна з кількох функцій платформи штучного інтелекту Apple Intelligence в оновленні. Доступ до платного функціоналу ChatGPT мають лише авторизовані користувачі.

Скористатися функціями Apple Intelligencе зможуть не всі. Штучний інтелект доступний для моделей iPhone 15 Pro/Pro Max і новіше, та лише для деяких моделей Mac і iPad.

Ще система отримала застосунок для створення стилізованих зображень Image Playground. Розробники також додали набір для створення кастомних емодзі Genmoji та запровадили функцію Visual Intelligence, яка через камеру iPhone 16 зможе ідентифікувати об’єкти та місця навколо користувача.

Оновлення iOS припало на пік сезону святкових покупок — найприбутковішого періоду продажів Apple в році. Повільне розгортання функцій Apple Intelligence викликало занепокоєння деяких інвесторів стосовно тривалості циклу продажів iPhone 16.