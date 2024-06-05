Bloomberg: Компанія Apple інтегрує ChatGPT до операційної системи iPhone

Apple уклала партнерство з компанією OpenAI для інтеграції ChatGPT в операційну систему iPhone. Угоду оголосять на Всесвітній конференції розробників Apple наступного тижня.

Про це пише Bloomberg.

Для Apple домовленість дає найзатребуванішу технологію епохи штучного інтелекту — чат-бота з потужними можливостями, який можна поєднати з сервісами iPhone. Натомість OpenAI отримує доступ до сотень мільйонів користувачів Apple.

Партнерство OpenAI, ймовірно, є короткостроковим або середньостроковим для Apple, оскільки компанія хоче розвивати власний штучний інтелект та впроваджувати його на пристрої.

Наразі Apple має переконати споживачів, розробників та інвесторів, що вона може процвітати в епоху домінування штучного інтелекту, оскільки бізнес Apple стоїть на місці, доходи зменшуються в пʼяти з останніх шести кварталів.

Поки що компанії не оприлюднили угоду публічно, і умови угоди залишаються невідомими.

За словами одного з джерел видання, Apple вибрала OpenAI своїм першим партнером у галузі штучного інтелекту з кількох причин. По-перше, вона отримала від OpenAI кращі ділові умови, ніж від Google і його Gemini. По-друге, Apple вважає, що технологія OpenAI є найкращою на ринку. І по-третє, інтеграція ШІ від Google в iPhone могла створити враження, що найбільший технологічний суперник Apple переміг його в новій важливій сфері.

Раніше Apple мала фору в сфері послуг ШІ — у 2011 році компанія випустила цифрового помічника Siri, випередивши Alexa та Google Assistant від Amazon. Однак з часом Apple відстала від конкурентів.

До дебюту ChatGPT Apple мовчала про свої амбіції щодо штучного інтелекту, однак торік генеральний директор Apple Тім Кук заявив, що компанія обережно підійде до використання ШІ і додасть таку технологію завдяки «унікальному поєднанню бездоганної інтеграції обладнання, програмного забезпечення та послуг».