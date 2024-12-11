ЄС виділить €170 мільйонів на захист від дронів пʼятьом країнам блоку, які межують з РФ та Білоруссю

Європейський Сюз виділить одразу пʼятьом країнам блоку, які межують з Росією та Білоруссю, €170 мільйонів на захист від дронів. Йдеться про Норвегію, Фінляндію, Польщу, Латвію та Естонію.
Про це повідомила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з фінським премʼєр-міністром Петтері Орпо.
За її словами, ці країни «захищають наші спільні кордони» від загроз усіх форм з боку Росії та Білорусі.
- Через повітряні атаки Росії по Україні російські дрони та ракети потрапляють у повітряний простір інших країн. Наприклад, 29 грудня минулого року, після масштабної ракетно-дронової атаки на Україну польські військові заявили, що повітряний простір їхньої країни порушила російська ракета. Ракета залетіла на 40 кілометрів углиб Польщі й через три хвилини повернулася в Україну. Polsat News із посиланням на джерела писав, що це могла бути крилата ракета Х-22 або Х-101.
- У деяких країнах також знаходять уламки безпілотників РФ.
- Через імовірні загрози з боку РФ різні країни під час атак по Україні підіймають у небо військову авіацію. Як це, наприклад, зробила Польща 21 листопада, коли росіяни атакували Дніпропетровщину.