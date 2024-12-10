Вища рада правосуддя звільнила суддю Арестову, в якої рік тому журналісти виявили паспорт РФ

Вища рада правосуддя звільнила суддю Донецького окружного адміністративного суду Людмилу Арестову, у якої журналісти проєкту «Схеми» ще рік тому знайшли російський паспорт.

Про це повідомила пресслужба ВРП.

Таке рішення ухвалили на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України — вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Ще в серпні дисциплінарна палата ВРП відсторонила Арестову від здійснення правосуддя та рекомендувала її звільнити. Скаргу на суддю Арестову до органу суддівського врядування подала громадська організація «Всеукраїнське обʼєднання «Автомайдан» після виходу розслідування «Схем».

21 листопада Вища рада правосуддя під час засідання одноголосно підтвердила рішення своєї дисциплінарної палати звільнити Арестову, але сьогодні, 10 грудня, за нього проголосували всі присутні члени ВРП і затвердили це остаточно.