Нацполіція Донеччини закрила справу щодо втручання журналіста «Схем» у діяльність судді

Національна поліція у Словʼянську Донецької області закрила кримінальне провадження про можливе втручання в діяльність судді Донецького окружного адміністративного суду Людмили Арестової через відсутність складу правопорушення.
Про це пресслужба Офісу генерального прокурора повідомила «Радіо Свободі».
Словʼянська окружна прокуратура порушила справу проти журналіста «Радіо Свободи» Георгія Шабаєва 27 липня, бо на нього подала заяву Людмила Арестова, у якої журналісти знайшли російське громадянство.
Тоді суддя заявила про «втручання у здійснення правосуддя з метою її дискредитації». Також вона написала, що автор розслідування «під час війни з рф активно співпрацює з країною-агресором», «передає зібрану інформацію до спеціальних служб рф» і «здійснює незаконне стеження».
Цю інформацію розповсюдили в медіа. За кілька годин слідчі Нацполіції закрили справу.
- Раніше «Схеми» дізналися, що суддя Донецького окружного адміністративного суду Людмила Арестова є громадянкою росії. Російський паспорт Арестова отримала у 2014 році на підставі так званого договору про прийняття Криму до складу рф. У російській податковій знайшовся її індивідуальний податковий номер платника податків у росії. У травні 2014 року суддя Арестова літала до Москви, а протягом 2018—2022 років понад 250 днів провела в окупованому Криму.