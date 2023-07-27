«Схеми» знайшли у судді з Донеччини російське громадянство. Вона подала заяву про дискредитацію

Прокуратура відкрила кримінальне провадження через можливе втручання журналістів у діяльність судді Донецького окружного адміністративного суду Людмили Арестової. Раніше журналісти «Схем» знайшли у неї російське громадянство.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

СХЕМИ / Радіо свобода

Арестова надіслала до Вищої ради правосуддя і Офісу генерального прокурора заяву про «втручання у здійснення правосуддя з метою її дискредитації». Вона також зазначила, що автор статті «під час війни з рф активно співпрацює з країною-агресором», «передає зібрану інформацію до спеціальних служб рф» та «здійснює незаконне стеження».