«Схеми» знайшли у судді з Донеччини російське громадянство. Вона подала заяву про дискредитацію

Прокуратура відкрила кримінальне провадження через можливе втручання журналістів у діяльність судді Донецького окружного адміністративного суду Людмили Арестової. Раніше журналісти «Схем» знайшли у неї російське громадянство.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Арестова надіслала до Вищої ради правосуддя і Офісу генерального прокурора заяву про «втручання у здійснення правосуддя з метою її дискредитації». Вона також зазначила, що автор статті «під час війни з рф активно співпрацює з країною-агресором», «передає зібрану інформацію до спеціальних служб рф» та «здійснює незаконне стеження».
- Раніше «Схеми» дізналися, що суддя Донецького окружного адміністративного суду Людмила Арестова є громадянкою росії. Російський паспорт Арестова отримала у 2014 році на підставі так званого договору про прийняття Криму до складу рф. У російській податковій знайшовся її індивідуальний податковий номер платника податків у росії. У травні 2014 року суддя Арестова літала до Москви, а протягом 2018—2022 років понад 250 днів провела в окупованому Криму.