Bloomberg: Китай обмежує постачання деталей для дронів у США та Європу — це вплине на Україну

Китайські виробники скорочують продажі ключових компонентів для створення дронів у США та Європу. Це вплине і на українське виробництво безпілотників, адже багато компаній покладаються саме на китайські деталі.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Зараз китайські виробники двигунів, акумуляторів і контролерів польоту дронів обмежили обсяги або взагалі припинили поставки. Це вже вплинуло як на американські, так і на європейські команії.

Очікують, що це «прелюдія» до ще більш жорсткого обмеження на експорт деталей дронів, які Китай введе у 2025 році. Імовірно, Пекін почне видавати ліцензії з огляду на цілі, для яких використовуватимуть деталі, або вимагати від китайських виробників повідомляти про плани майбутніх постачань.

Торговий конфлікт почався з того, що США ввели санкції на продаж Китаю мікросхем з високою пропускною спроможністю і додаткового напівпровідникового обладнання. У відповідь Пекін заборонив продаж товарів подвійного призначення американським військовим і кількох матеріалів із високотехнологічним і військовим застосуванням американським компаніям.

Зокрема, на початку грудня до санкційного списку Китаю потрапив американський стартап Shield AI Inc. — це підрядник Пентагону, який виробляє безпілотники, керовані штучним інтелектом. Bloomberg зазначає, що ця компанія активно працює в Україні.

Західні країни намагаються налагодити виробництво безпілотників із меншою залежністю від китайських деталей. Але країна залишається центром виробництва дешевих компонентів для дронів. У звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень кажуть, що Китай контролює майже 80% ринку комерційних дронів.