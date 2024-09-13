Reuters: Росія виготовляє дрони з китайськими запчастинами

Росія почала виготовляти нові ударні безпілотники дальнього радіусу дії «Гарпія-А1» — вони містять двигуни та деталі китайського виробництва. З липня 2023 року по липень 2024 року виготовили понад 2 500 «Гарпій» — Росія вже використовувала ці дрони для атак по критично важливій інфраструктурі.

Про це повідомляє Reuters.

За словами старшого наукового співробітника Центру нової американської безпеки Семюеля Бендетта, якщо Росія дійсно виготовляє дрони з китайськими запчастинами — це дозволить країні зменшити залежність від іранських розробок безпілотників дальнього радіуса дії.

Виробництво «Гарпії»

Reuters пише, що нові російські дрони виробляє компанія ІЕМЗ «Купол», яке є дочірнім підприємством російського виробника озброєнь «Алмаз-Антей». Імовірно, це роблять на колишньому цементному заводі в Іжевську, що на заході країни — цей завод у 2020 році придбала згадана вище компанія «Купол».

Розробка прототипу «Гарпії», імовірно, почалася в першій половині 2023 року, а вже в другій половині 2023 року виробництво сягнуло кількох сотень. У 2024 році виробництво подвоїлося і становило близько 2 000 одиниць.

Злітна вага «Гарпії» менше за 300 кілограмів, а максимальна дальність польоту — 1 500 кілометрів. Про це вказано у виробничому контракті між компанією «Купол» і Міністерством оборони Росії. Ці параметри відповідають іранським безпілотникам Shahed-136.

Проте є і відмінності. Йдеться про унікальну будову і двигун Limbach L-550 E. Спершу такі двигуни розробляла німецька компанія, але тепер виробляє в Китаї місцева фірма Xiamen Limbach.

Джерела Reuters надали виданню фото нібито нового дрона — Reuters не знайшли інформації, яка підтверджує справжність фото.

Китайські деталі для виробництва «Гарпії»

Reuters ознайомилося з корпоративними документами, датованими другим кварталом 2023 року, — там йдеться, що деталі до дронів закуповують у китайських компаній. Російський завод уже отримав 800 китайських двигунів. У третьому кварталі цього року «Вектор» і «Купол» замовили у китайських компаній Juhang Aviation Technology та Redlepus Vector Industries 100 осей, карбюраторів та інших деталей двигунів Limbach.

Компанія Juhang у лютому потрапила під британські, а в травні — під американські санкції за поставки Росії обладнання для безпілотників.

З квітня 2022 року по грудень 2023 року «Вектор» імпортував товарів на суму $36,3 мільйона від китайської Juhang Aviation Technology та на $6,2 мільйона від Redlepus TSK Vector Industrial Shenzhen Co Ltd.

Митні документи вказують, що Китай передав авіаційні двигуни, транзистори, електронні модулі, розʼєми, штепсельні вилки та розетки, запасні частини та компоненти. Більшість маркували як «для загальногромадянського призначення» та «для загальнопромислового призначення».