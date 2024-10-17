США вперше наклали санкції на китайські компанії, що виробляють дрони для РФ

Міністерство фінансів США ввело санкції проти трьох юридичних та однієї фізичної особи, зокрема з Китаю. Вони причетні до виробництва ударних далекобійних дронів «Гарпія» для російської армії.

Про це повідомив Мінфін США.

«Це перші санкції США, запроваджені проти китайських підприємств, які безпосередньо розробляють і виробляють цілі системи озброєнь у партнерстві з російськими фірмами», — підкреслили у США.

Дрон «Гарпія» виробляють на китайських заводах у співпраці з російськими оборонними компаніями. Його проєктували за участі китайських фахівців. «Гарпію» вже використовували для ударів по критичній інфраструктурі України, що призвело до «масових втрат» — деталей щодо цього Мінфін не уточнив.

Під нові обмеження США потрапили китайські підприємства, зокрема Xiamen Limbach Aircraft Engine, що виробляє двигуни L550E для «Гарпій», і Redlepus Vector Industry Shenzhen — посередник у постачанні дронів до Росії. Також санкції наклали на Артема Ямщикова та його торговий дім «Вектор», що бере участь у закупівлях від імені підсанкційного російського підприємства — Іжевського електромеханічного заводу «Купол», дочірньої компанії концерну «Алмаз-Антей».

Виробництво «Гарпії»

Reuters пише, що нові російські дрони виробляє компанія ІЕМЗ «Купол», яке є дочірнім підприємством російського виробника озброєнь «Алмаз-Антей». Імовірно, це роблять на колишньому цементному заводі в Іжевську, що на заході країни. Цей завод у 2020 році придбала згадана вище компанія «Купол».

Розробка прототипу «Гарпії», імовірно, почалася в першій половині 2023 року, а вже в другій половині 2023-го виробництво сягнуло кількох сотень. У 2024 році виробництво подвоїлося і становило майже 2 000 одиниць.

Злітна вага «Гарпії» менше за 300 кілограмів, а максимальна дальність польоту — 1 500 кілометрів. Так вказано у виробничому контракті між компанією «Купол» і Міністерством оборони Росії. Ці параметри відповідають іранським безпілотникам Shahed-136.

Проте є і відмінності. Йдеться про унікальну будову і двигун Limbach L-550 E. Спершу такі двигуни розробляла німецька компанія, але тепер виробляє в Китаї місцева фірма Xiamen Limbach.

Джерела Reuters надали виданню фото нібито нового дрона — Reuters не знайшли інформації, яка підтверджує справжність фото.

Співпраця Китаю і РФ

У квітні цього року США попередили союзників про те, що Китай посилив підтримку Росії у її війні проти України. Пекін надає Кремлю ще й дані геопросторової розвідки, а також мікроелектроніку та обладнання для танків.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Китай жодного разу не підтримав Україну. Пекін підтримував РФ і засуджував санкції проти неї, запроваджені Заходом через збройну агресію. Загальна торгівля Китаю з Росією досягла рекордно високого рівня торік — $218 мільярдів за 11 місяців 2023 року.