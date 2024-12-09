WSJ: Іран не підтримав режиму Башара Асада, бо побоювався удару Ізраїлю по літаку з допомогою

Іран не підтримав колишнього президента Сирії Башара Асада в боротьбі з опозицією, побоюючись ударів Ізраїлю по іранському літаку з військовою допомогою.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на сирійських посадовців.

Іран сказав Асаду, що допомога його режиму буде обмеженою, якщо взагалі надійде. Асада звинуватили в тому, що він не готувався до нападу повстанців, а Іран не надсилав військову допомогу через загрозу з боку Ізраїлю. Так, іранський літак, що летів до Сирії, розвернувся через загрозу ізраїльських авіаударів.

Крім того, Іран також наказав військовим Корпусу вартових Ісламської революції та проіранським військовим формуванням не втручатися в бойові дії в Сирії. Потім Іран убезпечив вихід свого персоналу із Сирії та уклав угоду про мирну передачу території повстанцям.

Іран і Росія були найближчими союзниками Башара Асада й допомагали йому утримувати владу в Сирії. Однак зараз вони стали активними учасниками інших військових конфліктів — Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, а Іран посилив удари по Ізраїлю після нападу палестинського угруповання ХАМАС у жовтні 2023 року.

Тож усе це відкрило двері для військових угруповань сирійської опозиції, які нарощували бойовий потенціал в останні роки. Аналітики кажуть, що Росія, як і деякі високопосадовці режиму Асада, визнали: Асад та його прибічники стали «кораблем, що йде на дно».

Що передувало

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це були найінтенсивніші бої на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, що їх раніше контролювали бойовики опозиції.