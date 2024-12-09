Зеленський зателефонує Байдену щодо запрошення до НАТО

Президент Володимир Зеленський планує зателефонувати президенту США Джо Байдену і порушити питання запрошення в НАТО.

Про це він повідомив у Telegram.

Він підкреслив, що хоч Україна зараз і не може бути в НАТО, але її можна вже запросити.

«Він [Байден] зараз є чинним президентом США, і від його позиції багато що залежить. І немає сенсу обговорювати з президентом Трампом те, що сьогодні, поки ще він не в Білому домі, від нього не залежить», — наголосив Зеленський.

Президент розповів, що у розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном та Дональдом Трампом говорив про необхідність примусу Росії до завершення війни.

«Примусити можна тільки, якщо Україна сильна. Сильна Україна перед будь-якою дипломатією — це сильна на полі бою. Це сильна армія, це пакети зброї тощо, це далекобійні системи, безумовно, і ATACMS, і Taurus, і Storm Shadow, і Scalp. Все це нам дуже-дуже сильно потрібне. І так, виключно для ударів по військових цілях, ми це підкреслюємо», — наголосив Зеленський.

Окремо він зазначив, що варто «подумати й попрацювати» над позицією Емманюеля Макрона про присутність в Україні іноземних військ, які б гарантували безпеку, поки Україна не в НАТО.

«Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО. Розуміючи наше майбутнє, це були б дуже дієві гарантії», — завершив президент.