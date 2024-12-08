«Так завжди було і буде з усіма диктаторами». В Україні зреагували на падіння режиму Асада в Сирії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зреагував на падіння режиму Башара Асада в Сирії.

«Асад пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається», — написав він.

І додав, що зараз головна мета — це відновити безпеку в Сирії та захистити людей від насильства.

Режим Асада в Сирії, який тривав 24 роки, впав 8 грудня після наступу сирійської опозиції. Премʼєр країни готується передати їй функції перехідного уряду. У російському МЗС заявили, що Башар Асад залишив посаду президента Сирії і виїхав з країни, додаючи, що він дав вказівку передати владу мирним шляхом і перед цим провів переговори з учасниками конфлікту.

Що передувало

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це були найінтенсивніші бої на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, які раніше контролювали бойовики опозиції.