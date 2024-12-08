ГУР: Росія виводить свій контингент із Сирії

Через повалення підтримуваного Тегераном і Москвою режиму президента Сирії Башара Асада Росія виводить з країни свій контингент.

Про це повідомило Головне управління розвідки України.

Російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі, яку Асад віддав у користування РФ як плату за захист свого режиму. З Тартуса 8 грудня у Середземне море вийшли фрегат «Адмірал Григорович» Чорноморського флоту РФ та вантажне судно «Інженер Трубін» Північного флоту РФ.

Також росіяни перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки військовими бортами з авіабази у Хмемімі.

Telegram / Головне управління розвідки МО України

Сирійські повстанці встановили контроль над столицею Дамаском і продовжують наступ у провінціях Латакія, Хама та Тартус. Опозиційні сили рухаються до узбережжя, тому Росія може втратити там військові бази.