Reuters: Сирійська опозиція увійшла в передмістя ключового міста Хомс

Сирійські опозиційні сили увійшли в передмістя Хомсу — третього за величиною міста країни.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Мешканець Хомсу, а також джерела в сирійській армії та силах опозиції заявили, що повстанці прорвали урядову оборону з півночі та сходу міста. Командир повстанців сказав, що вони взяли під контроль військовий табір і села за межами міста.

Крім того, опозиція стверджує, що взяла під контроль контрольно-пропускний пункт «Молук» — найбільшим і найважливіший блокпост, який вважається воротами в Хомс.

Як зазначає The Washington Post, якщо опозиція захопить Хомс це буде значна стратегічна перемога, оскільки утримуваний Асадом Дамаск буде відрізаний від узбережжя, а те, що залишиться на підконтрольній режиму території, буде розділене навпіл. Це може закріпити здобутки повстанців і наблизити їх до взяття столиці.

Тим часом медіа Nedaa Post повідомляє, що сили режиму президента Башара Асада відступають з міст Аль-Хамама і Кудсая в передмісті Дамаска. Це ж медіа пише про витіснення сирійської армії з міста Дума, що за 10 км від Дамаска.

Державне телебачення стверджує, що повстанці не проникли в Хомс, хоча вони були на околицях міста, де військові завдавали їм ударів з артилерії та безпілотників.

За словами повстанців, вони також захопили майже весь південний захід протягом 24 годин і просунулися в межах 30 км від Дамаска, оскільки урядові війська відступили до більш придатних для оборони позицій.

WP також пише, що Іран почав виводити частину своїх військових командувачів із Сирії. Іран також евакуює з Дамаска дипломатичний персонал і сімʼї дипломатів.

Що передувало

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це були найінтенсивніші бої на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, які раніше контролювали бойовики опозиції. Це також найбільший наступ бойовиків опозиції на місто відтоді, як у 2016 році їх витіснили зі східних районів.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про «тимчасове виведення військ» з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних угруповань. Уже 1 грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому. Згодом стало відомо про втрату режимом Асада міста Хама — пʼятого за розміром у країні.

Українська розвідка каже, що російські війська під час боїв у Сирії зазнають втрат. На цьому тлі РФ змінила командувача сил у регіоні — ним став генерал Олександр Чайко, який командував угрупованням російських військ у Сирії у 2017—2019 роках. У ГУР зазначили, що наразі відомо про «сотні» росіян, яких там вважають зниклими безвісти.