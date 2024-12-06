У США апеляційний суд підтримав закон, який вимагає продажу TikTok

Федеральний апеляційний суд підтримав закон, який забороняє TikTok у США в найближчі місяці, якщо його китайська материнська компанія не продасть свою частку.

Про це повідомляє CBS News.

Колегія з трьох суддів Апеляційного суду округу Колумбія одноголосно стала на бік Міністерства юстиції США, відмовившись розглядати клопотання TikTok і китайської материнської компанії ByteDance.

«Ми дійшли висновку, що ті частини закону, які заявники мають право оскаржувати, тобто положення, що стосуються TikTok і повʼязаних з ним компаній, витримують конституційну перевірку. Тому ми відхиляємо петиції», — заявили в суді.

Що передувало

Палата представників Конгресу США у березні 2024 року переважною більшістю ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok у США. У квітні законопроєкт підтримав Сенат США і того ж місяця документ підписав президент Джо Байден.

Закон має набути чинності 19 січня 2025 року з можливістю одноразової 90-денної затримки, наданої президентом, якщо до того моменту буде завершено продаж.

Американські законодавці стверджують, що TikTok є загрозою національній безпеці, оскільки китайський уряд може змушувати ByteDance передавати дані американських користувачів. Законопроєкт зобовʼязує американський TikTok позбутися свого китайського власника ByteDance. Якщо ні — соцмережу заборонять.

Обраний президент США Дональд Трамп намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, але змінив свою позицію під час цьогорічної президентської кампанії та пообіцяв «врятувати» застосунок. Він вступає на посаду 20 січня.