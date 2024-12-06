Україна отримає від Данії та Швеції 40 БМП CV90

До Дня Збройних сил України Швеція і Данія повідомили, що передадуть українським військовим 40 бойових машин піхоти CV90. Їхню купівлю профінансують за рахунок попередніх внесків обох країн.

Про це пише швецьке Міноборони.

Управління матеріально-технічного забезпечення оборони США та Організація закупівель і логістики Міністерства оборони Данії підписали контракт з BAE Systems Hägglunds на закупівлю 205 одиниць БМП CV90.

З них 115 доставлять Данії, 50 — Швеції на заміну техніці, яку та раніше передала Україні. Київ отримає решту 40. Загальна вартість контракту становить 25 мільярдів шведських крон (близько $2,3 мільярда).

«Ці інвестиції дозволять отримати більше шведських бойових машин, щоб зробити Європу — і особливо Україну — безпечнішою. Шведська оборонна промисловість є унікальним і сильним надбанням нашої національної та колективної оборони», — сказав міністр оборони Пол Йонсон.

БМП CV90 — це розробка компанії BAE Systems-Hägglunds. Такі машини є на озброєнні скандинавських країн, Естонії та Нідерландів. Вони мають посилену броню, яка здатна витримувати влучання 30-мм снарядів, та 40-мм гармату L70 Bofors. Україні Швеція раніше передала 50 таких БМП.