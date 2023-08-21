Зеленський: Шведські бойові машини CV90 вироблятимуть в Україні

Шведські бойові машини піхоти Combat Vehicle 90 будуть виробляти в Україні. Про це за результатами перемовин у Швеції 21 серпня повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, українські військові дуже задоволені цими машинами.

Зараз президент уже прибув до Греції. Там він відвідає саміт «Україна — Балкани», де обговорюватимуть оборонну співпрацю і безпеку.