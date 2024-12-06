Ситуація в Сирії: урядові війська, ймовірно, вийшли з Хомсу — його називають політичною фортецею Асада

Повстанці швидко наступають на південь в напрямку міста Хомс — стратегічно важливого центру в Сирії. На тлі цього Іран збирається відправити Асаду озброєння.

Про це повідомляє Reuters.

«Цілком ймовірно, що Тегерану доведеться відправити до Сирії військову техніку, ракети й безпілотники. Тегеран вжив необхідних заходів для збільшення кількості своїх військових радників у Сирії та розгортання сил. Зараз Тегеран надає країні розвідувальну і супутникову підтримку», — каже анонімний іранський посадовець.

«Хезболла» в ніч на 6 грудня відправила невелику кількість «наглядових сил» з Лівану для підкріплення армії Асада. Водночас повстанці заявили, що вони взяли під контроль міста Талбіса і Растан та перебувають за кілька кілометрів від Хомсу.

Ситуація біля Хомсу, Сирія, станом на 6 грудня. Liveuamap

Хомс — це стратегічний логістичний центр, який зʼєднує всю країну і веде до столиці Дамаска. Через нього проходять головні дороги, нафто- і газопроводи. Місто називають політичною фортецею Башара Асада.

Захоплення Хомсу відріже Дамаск від узбережжя, давнього опорного пункту алавітської громади, яка підтримує режим. Це також місце розташування військово-морської та військово-повітряної баз росіян, пише Reuters.

За даними правозахисної групи Syrian Observatory for Human Rights, угрупованню «Хаят Тахрір аш-Шам» та її союзникам вдалося взяти під контроль Ад-Дар-аль-Кабіра, розташований приблизно за один кілометр від військової академії у Хомсі.

У мережі з’явилася інформація про вибухи в центрі Дамаска. Командування Сирійської арабської армії спростувало це, а відео вибухів назвало сфабрикованими.

Військо Асада запевняє, що його солдати тримають оборону в Хомсі. Однак Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини наводить інформацію, що урядові війська відійшли з Хомсу до його околиць.

Що передувало

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це були найінтенсивніші бої на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, які раніше контролювали бойовики опозиції. Це також найбільший наступ бойовиків опозиції на місто відтоді, як їх витіснили зі східних районів у 2016 році.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про «тимчасове виведення військ» з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних угруповань. Уже 1 грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому.

Українська розвідка каже, що російські війська під час боїв у Сирії зазнають втрат. На цьому тлі РФ змінила командувача сил у регіоні — ним став генерал Олександр Чайко, який командував угрупованням російських військ у Сирії у 2017—2019 роках. У ГУР зазначили, що наразі відомо про «сотні» росіян, яких там вважають зниклими безвісти.