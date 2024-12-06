Премʼєр Угорщини погрожує накласти вето на бюджет ЄС, якщо той не розблокує кошти для країни

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що накладе вето на наступний бюджет Європейського Союзу, якщо ЄС не розблокує кошти для його країни.

Про це угорський премʼєр заявив на радіо, передає Bloomberg.

Ідеться про семирічний бюджет ЄС з 2028 року, який вимагає одностайності серед 27 країн-членів.

«Кошти, які ми не отримаємо у 2025 і 2026 роках, нам доведеться отримати у 2027 і 2028 роках. Якщо ми цього не зробимо, ЄС не матиме бюджету, тому що я на це не погоджуся», — сказав Віктор Орбан.

Експерти кажуть, що відсутність €20 мільйонів від ЄС, які б Угорщина мала отримати, загрожує економічній ситуації у країні. Агентство Moodyʼs тиждень тому заявило, що в Угорщини дедалі менше шансів отримати ці кошти.

Фінансові питання ЄС та Угорщини

Європейська комісія виключила Угорщину з програми економічного стимулювання для подолання наслідків пандемії коронавірусу через ознаки корупції та відступ уряду Орбана від принципів верховенства права.

22 листопада 2023 року премʼєр Угорщини Віктор Орбан написав листа голові Євроради Шарлю Мішелю. У листі він погрожував заблокувати всі рішення щодо фінансування України, відкриття переговорів про вступ до ЄС або подальших санкцій проти РФ, якщо лідери ЄС не переглянуть стратегії підтримки Києва.

Наступного дня Європейська комісія схвалила виплату €900 мільйонів авансових платежів у межах раніше замороженого фонду підтримки економіки Угорщини. Таким чином ЄС намагалися переконати Угорщину розблокувати пакет допомоги Україні.

У грудні 2023 року Єврокомісія розблокувала €10 мільярдів із фондів ЄС, призначених для Будапешту і заморожених через занепокоєння щодо верховенства права в Угорщині.

18 вересня в Угорщини закінчився термін виплати штрафу на €200 мільйонів за порушення правил Європейського Союзу щодо надання притулку мігрантам. Тоді ЄС почав процес повернення коштів, призначених для країни.