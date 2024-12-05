Словаччина до кінця року закриє єдине консульство у РФ

Генеральне консульство Словацької Республіки в Санкт-Петербурзі, що в Росії, припинить діяльність вже 31 грудня цього року. Це єдине словацьке консульство у РФ.
Про це йдеться на сайті дипломатичної установи.
Таке рішення ухвалили через постанову уряду Словаччини.
Що стосується громадян Російської Федерації, то Генеральне консульство Словацької Республіки в Санкт-Петербурзі більше не надає своїх послуг.
Тепер росіяни можуть подавати заяви на отримання віз, посвідки на проживання або перевірку підписів, переклади та завірення ксерокопій і копій документів лише у словацькому посольстві в Москві.
- У жовтні стало відомо, що Польща закриває генеральне консульство РФ у Познані, а його персонал оголосили персонами нон грата. Це сталося після того, як Росія спробувала вчинити диверсію на території Польщі.
- У відповідь на це Росія вирішила закрити генконсульство Польщі у Санкт-Петербурзі.