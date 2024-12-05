Pantone назвав головний колір 2025 року

Американський Інститут кольору Pantone обрав колір 2025 року — Mocha Mousse. Це теплий і насичений відтінок коричневого, який «живить нас чудовими якостями шоколаду й кави, відповідаючи на наше бажання комфорту».
«Підкріплений нашим прагненням до щоденних задоволень, Pantone 17-1230 Mocha Mousse виражає рівень продуманого задоволення. Витончений і пишний, але водночас невибагливий класик, Pantone 17-1230 Mocha Mousse розширює наше сприйняття коричневих кольорів від скромних і обґрунтованих до прагнень і розкоші», — прокоментувала вибір року виконавча директорка Літріс Айзман.
У Pantone зазначають, що завдяки елегантності Mocha Mousse може виступати окремо або служити універсальною базою, удосконалюючи широкий спектр палітр і застосувань — від мінімалістичного до максималістського дизайну — в усіх галузях, орієнтованих на колір.
Pantone Color Institute — це дослідницький центр компанії Pantone, що займається експериментальною роботою з кольором і його впливом на різні галузі — моду, поліграфію, дизайн інтерʼєру, рекламу та кіно. Експерти Інституту з 2000 року обирають кольори, які задають тренд на увесь рік.
- У 2024 року кольором року назвали Peach Fuzz і порівняли його з оксамитовим ніжним персиком, який «збагачує розум, тіло і серце», а кольором 2023 року був 18-1750 Viva Magenta. Цей колір представляє баланс між теплим і холодним відтінками малинового і червоного.