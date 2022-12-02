Pantone назвав головний колір 2023 року

Американський Інститут кольору Pantone обрав колір 2023 року — 18-1750 Viva Magenta. Цей колір представляє баланс між теплим і холодним відтінками малинового і червоного.

«Колір року Pantone, Viva Magenta 18-750 вібрує бадьорістю та енергією. Це відтінок, укорінений у природі, що походить від родини червоних і виражає новий сигнал сили. Viva Magenta — сміливий і безстрашний, пульсуючий колір, насиченість якого сприяє радісному й оптимістичному святкуванню, створенню нового наративу», — описують свій вибір в Інституті.

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