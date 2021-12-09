Інститут Pantone вибрав колір 2022 року

Інститут кольору Pantone обрав колір 2022 року — Very Peri. Це синій відтінок з фіолетово-червоним підтоном.

Експерти інституту вважають, що колір поєднує «постійність» синього з «енергією та хвилюванням» червоного та символізує динамізм, креативність, уяву та рух уперед.

«Very Peri ілюструє злиття в сучасному житті — як колірні тенденції у цифровому світі проявляються у фізичному світі та навпаки», — зазначили у Pantone.

Pantone

Pantone Color Institute — це дослідницький центр компанії Pantone, що займається експериментальною роботою з кольором і його впливом на різні галузі — моду, поліграфію, дизайн інтерʼєру, рекламу та кіно. Експерти Інституту з 2000 року обирають кольори, які задають тренд на увесь рік.