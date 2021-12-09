Институт Pantone выбрал цвет 2022 года

Институт цвета Pantone выбрал цвет 2022 года — Very Peri. Это синий оттенок с фиолетово-красным подтоном.

Эксперты института считают, что цвет объединяет «постоянство» синего с «энергией и волнением» красного и символизирует динамизм, креативность, воображение и движение вперед.

«Very Peri иллюстрирует слияние в современной жизни — как цветовые тенденции в цифровом мире проявляются в физическом мире и наоборот», — отметили в Pantone.

Pantone

Pantone Color Institute — это исследовательский центр компании Pantone, которая занимается экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли — моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу и кино. Эксперты Института с 2000 года выбирают цвета, которые задают тренд на весь год.