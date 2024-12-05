Військовому Владиславу Сорду повідомили про нову підозру в незаконному зберіганні зброї

Військовому Владиславу Сорду повідомили про нову підозру в незаконному зберіганні гранати та набоїв.
Про це повідомила Національна поліція України.
Сорда підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Водночас йому вручили клопотання про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою.
Гранату і набої у Сорда вилучили під час обшуку, який проводили в листопаді цього року за справою про шахрайство зі зборами на потреби військових. За версією слідства, Сорд організовував збори грошей на постачання зброї та дронів для однієї з військових частин ЗСУ, але згодом витратив частину зібраних коштів на власний розсуд, тобто викрав понад 357 тисяч гривень.
- «Бабель» розповідав про історію військового Влада Сорда. Вона почалася 12 серпня 2023 року з твіту про те, як військовий Влад Сорд обманював дівчат і одночасно зустрічався з кількома партнерками. Тред про це став дуже популярним, і згодом користувачі згадали, що Сорд так і не відзвітував про збір на міномети, який він запустив ще в липні 2022 року. «Бабель» почав вивчати біографію Сорда, знайшов багато цікавого і написав про це у великому тексті.
- Після виходу матеріалу Влад запропонував «Бабелю» розповісти свою версію (хоча раніше робити це відмовлявся). Розмова тривала пʼять годин, але інтервʼю породило ще більше запитань. У вересні 2023-го Сорд пообіцяв колишньому керівникові воєнного департаменту «Повернись живим» Андрію Римаруку до жовтня 2023 року повернути гроші за міномети — переказати їх на рахунок благодійного фонду. Чи повернув — невідомо, ані Сорд, ані Римарук не відповідають на запитання про це.