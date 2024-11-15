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Військовому Владиславу Сорду повідомили про підозру в шахрайстві

Автор:
Ліза Бровко
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Військовому Владиславу Сорду повідомили про підозру в шахрайстві. Слідчі встановили, що він привласнив гроші, які збирали для підрозділу ЗСУ.

Про це повідомив Офіс генпрокурора України, не називаючи імені. Воно випливає з деталей справи.

За даними слідства, військовослужбовець організовував збори грошей на постачання зброї та дронів для однієї з військових частин ЗСУ, але згодом він витратив частину зібраних коштів на власний розсуд, тобто заволодів грішми потерпілих на загальну суму понад 357 тисяч гривень.

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Під час розслідування кримінального провадження правоохоронці провели обшуки у помешканні підозрюваного. Фігуранту вручили клопотання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України.

«Бабель» розповідав про історію військового Влада Сорда. Вона почалася 12 серпня 2023 року з твіту про те, як військовий Влад Сорд обманював дівчат і одночасно зустрічався з кількома партнерками. Тред про це став дуже популярним, і згодом користувачі згадали, що Сорд так і не відзвітував про збір на міномети, який він запустив ще в липні 2022 року. «Бабель» почав вивчати біографію Сорда, знайшов багато цікавого і написав про це у великому тексті.

Після виходу матеріалу Влад запропонував «Бабелю» розповісти свою версію (хоча раніше робити це відмовлявся). Розмова тривала ппʼять годин, але інтервʼю породило ще більше запитань. У вересні Сорд пообіцяв колишньому керівникові воєнного департаменту «Повернись живим» Андрію Римаруку до жовтня 2023 року повернути гроші за міномети — переказати їх на рахунок благодійного фонду. Чи повернув — невідомо, ані Сорд, ані Римарук не відповідають на запитання про це.