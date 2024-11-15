Військовому Владиславу Сорду повідомили про підозру в шахрайстві. Слідчі встановили, що він привласнив гроші, які збирали для підрозділу ЗСУ.

Про це повідомив Офіс генпрокурора України, не називаючи імені. Воно випливає з деталей справи.

За даними слідства, військовослужбовець організовував збори грошей на постачання зброї та дронів для однієї з військових частин ЗСУ, але згодом він витратив частину зібраних коштів на власний розсуд, тобто заволодів грішми потерпілих на загальну суму понад 357 тисяч гривень.

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Під час розслідування кримінального провадження правоохоронці провели обшуки у помешканні підозрюваного. Фігуранту вручили клопотання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України.