Spotify показав список найкращих співаків та альбомів 2024 року. Що слухали в Україні

Музичний сервіс Spotify підбив глобальні музичні підсумки 2024 року у різних країнах світу та запустив традиційний формат персональних Wrapped, який підсумовує рік для кожного користувача особисто.

Найкращі світові артисти

Найпопулярнішою світовою артисткою знову визнали співачку Тейлор Свіфт — другий рік поспіль. Загалом цього року пісні Свіфт прослухали 26,6 мільярда разів.

Також у топі — The Weeknd, Bad Bunny, Drake, Біллі Айліш, Тревіс Скотт, Peso Pluma, Канʼє Вест, Аріана Гранде й Feid.

Spotify

Найкращі світові пісні

Піснею року визвали пісню “Espreso” Cабріни Карпентер. У першу пʼятірку увійшли пісні “Beautiful Things” від Benson Boone, “BIRDS OF A FEATHER” від Біллі Айліш, “Gata Only” у співавторстві FloyyMenor і Cris Mj, а ще “Lose Control” Тедді Свімса.

Spotify

Найкращі світові альбоми

Альбомом року визнали THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY, який написала Тейлор Свіфт. Другим за популярністю став HIT ME HARD AND SOFT у виконанні Біллі Айліш, а першу пʼятірку закрили альбоми Short n’ Sweet Сабріни Карпентер, MAÑANA SERÁ BONITO Karol G та eternal sunshine Аріани Гранде.

Ще в топі — альбом 1989 (Taylor’s Version) Тейлор Свіфт, SOS від SZA, Lover Тейлор Свіфт, Fireworks & Rollerblades від Benson Boone і Starboy від The Weeknd.

Spotify

Найбільш «вірусні» пісні у світі

Піснею, яка цьогоріч застрягала всім у голові, став фіт Леді Гаги та Бруно Марса “Die With A Smile”.

Також люди слухали “BIRDS OF A FEATHER” Біллі Айліш і “Beautiful Things” від Benson Boone, “Lose Control” Тедді Свімса і “Good Luck, Babe!” Чаппелл Роан. А ще — “Too Sweet” Hozierʼа і “we can’t be friends (wait for your love)” Аріани Гранде.

Ще в топі — “End of Beginning” Djo, “Espresso” Сабріни Карпентер та “Not Like Us” Кендріка Ламара.

Spotify

Що слухали українці

Spotify опублікував топ пісень, який був популярний у кожній країні. Топ України очолила пісня “Teresa & Maria” від співачок alyona alyona і Jerry Heil — із цією піснею вони посіли третє місце на цьогорічному конкурсі «Євробачення».

alyona alyona і Jerry Heil — Teresa & Maria

Klavdia Petrivna — Я тобі брехала

Klavdia Petrivna — Знайди мене

Chico & Qatoshi, 100лиця — Покохай мене

DOROFEEVA ft. LEBIGA — А я все плакала

KRBK — Крепче

Артем Пивоваров х Klavdia Petrivna — Барабан

SadSvit — Силуети (feat. Структура Щастя)

Wellboy & Parfeniuk — Забий