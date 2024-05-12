Швейцарія перемогла на «Євробаченні-2024». Україна посіла 3 місце

Швейцарія перемогла на пісенному конкурсі «Євробачення-2024». Україна посіла 3 місце.

Швейцарський виконавець Nemo з піснею «The Code» набрав 591 бал від журі та глядачів у фіналі конкурсу.

Друге місце у представника Хорватії Baby Lasagna. Він взяв 547 бал.

Представники України Jerry Heil та аlyona alyona посіли 3 місце у фіналі «Євробачення-2024», набравши 453 бали від глядачів та журі.

Таблиця з підсумками результатів голосування виглядала так: