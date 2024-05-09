У Швеції тисячі пропалестинських протестувальників вийшли на демонстрацію проти участі Ізраїлю в «Євробаченні»

Тисячі пропалестинських протестувальників вийшли на демонстрацію у шведському місті Мальме, де проходить «Євробачення-2024», проти участі Ізраїлю в конкурсі.
Про це пише AP.
Протестувальники розмахують зелено-біло-червоними палестинськими прапорами, скандують «Від річки до моря Палестина буде вільною!», «Ізраїль — терористична держава», запалюють димові факели.
На протесті також присутня шведська активістка Ґрета Тунберг.
«Неприйнятно, щоб Швеція організовувала це «Євробачення», а Ізраїль брав участь у конкурсі», — сказала мешканка Мальме палестинського походження.
Пропалестинські протестувальники також планують знову провести демонстрацію 11 травня — у день фіналу «Євробачення».
Організатори конкурсу, які прагнуть зробити «Євробачення» неполітичною подією, відмовилися забороняти Ізраїлю виступати, але все ж попросили Ізраїль змінити текст пісні, яка спочатку називалася «October Rain» («Жовтневий дощ»), натякаючи на напад ХАМАС 7 жовтня. Пісню перейменували на «Hurricane» («Ураган»). Ізраїль представляє 20-річна співачка Еден Голан.
- 68-й пісенний конкурс «Євробачення», участь у якому беруть представники 37 країн, проходить у травні у шведському місті Мальме. Півфінали «Євробачення-2024» проводять на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня, гранд-фінал конкурсу відбудеться у суботу, 11 травня.
- На першому півфіналі Україна пройшла до гранд-фіналу «Євробачення-2024», а разом з нею ще Сербія, Португалія, Словенія, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія та Люксембург.