Росія може запускати балістичні ракети середньої дальності лише з двох полігонів, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України на запит «Бабеля».
Це 4-й Державний центральний міжвидовий полігон Міноборони РФ «Капустин Яр», що в Астраханській області Росії, та 1-й Державний випробувальний космодром «Плесецк» в Архангельській області.
У ГУР зазначили, що за досвідом виготовлення міжконтинентальних балістичних ракет «Ярс» Росія може виробляти до 25 балістичних ракет середньої дальності на рік.
- 21 листопада 2024 року російські війська атакували Дніпро. Тоді українські Повітряні сили заявили, що росіяни вдарили по місту міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР).
- Того ж дня лідер РФ Володимир Путін заявив, що Росія вдарила по Дніпру нібито «новітньою системою середньої дальності» під назвою «Орєшнік», а саме балістичною ракетою в безʼядерному гіперзвуковому оснащенні. Американські чиновники вважають, що РФ застосувала «експериментальну» балістичну ракету середньої дальності.