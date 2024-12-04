Президент України Володимир Зеленський звільнив Тамілу Ташеву з посади постійного представника президента у Криму.

Відповідний указ № 800 зʼявився на сайті Офісу президента.

Наприкінці листопада Центральна виборча комісія визнала Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою України від партії «Голос».

У жовтні 2024 року помер нардеп від «Голосу» Олег Макаров. Після цього ЦВК визнала обраним нардепом співзасновника онлайн-платформи Prometheus Івана Примаченка, але він подав заяву про відмову від депутатського мандата. Тож ЦВК визнала Примаченка таким, що не набув депутатського мандата.

Водночас Комісія визнала Тамілу Ташеву, включену до виборчого списку політичної партії «Голос» під наступним номером 26, обраною народною депутаткою України на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року.

Раніше Ташева говорила, що не планує ставати нардепкою — вважає, що вона потрібна на посаді постпреда.

Хто така Таміла Ташева

Таміла Ташева народилася в 1985 році в Самарканді (Узбекистан) в сімʼї виселених кримських татар. З 1991 року, після повернення її сімʼї з Узбекистану до Криму, жила в Сімферополі, закінчила факультет східних мов Таврійського університету. Була активною учасницею Помаранчевої революції та Революції гідності.

У 2014 році, після анексії Криму, Ташева разом з однодумцями створила громадську організацію «Крим SOS», її місія — допомога внутрішньо переміщеним особам з Криму і Донбасу та моніторинг порушень прав людини на окупованих територіях.

У квітні 2022 року президент Володимир Зеленський призначив Ташеву постійним представником президента України у Криму.

20 лютого 2019 року Ташеву нагородили орденом Княгині Ольги III ступеня «За громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних принципів демократії, прав і свобод людини, проявлені під час Революції гідності, плідну громадську і волонтерську діяльність».