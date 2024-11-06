Співзасновник Prometheus Іван Примаченко став обраним нардепом

Центральна виборча комісія визнала співзасновника освітньої онлайн-платформи Prometheus Івана Примаченка обраним народним депутатом України від партії «Голос».

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Примаченко замінить у Верховній Раді народного депутата Олега Макарова, який помер наприкінці жовтня.

Примаченко був під номером 24 у виборчому списку «Голосу».

Хто такий Іван Примаченко

Примаченко народився 24 травня 1990 року в Донецьку, закінчив Київський національний університет імені Шевченка, отримавши науковий ступінь магістра історії.

З 2018 до 2019 року навчався в Стенфордському університеті (США) за програмою The Ukrainian Emerging Leaders Program.

Окрім цього, був членом наглядової ради аналітичного центру CEDOS і експертом групи «Реформа освіти та науки» Реанімаційного пакета реформ. Керівник першого проєкту масових онлайн-курсів в Україні «Університет онлайн».

У 2014 році став співзасновником громадського проєкту масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Також є засновником студентського порталу найкращих вишів України «Лови Момент!».

Отримав відзнаки «30 до 30» Forbes Ukraine та KyivPost, премію «Люди нового часу» журналу НВ.