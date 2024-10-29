Помер народний депутат від «Голосу» Олег Макаров — йому було 59 років. Причину смерті не називають.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

Нардеп Олег Макаров.

Макаров працював секретарем комітету Верховної Ради з правової політики, правником, членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України».

За даними Руху «Чесно», у 2012—2015 роках Макаров був заступником голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України. З жовтня 2015 року був депутатом Київради VIII скликання від партії «Об’єднання «Самопоміч».

У 2019 році його обрали народним депутатом IX cкликання від партії «Голос» номером 6 у списку як безпартійного. Також Макаров — член однойменної фракції.