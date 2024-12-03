Президент Південної Кореї скасує воєнний стан

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що скасує воєнний стан, на засіданні уряду Південної Кореї 4 грудня.

Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap.

Президент сказав про це під час прямого ефіру з Офісу президента: «Війська, розгорнуті для забезпечення воєнного стану, були виведені».

Оновлення: уряд Південної Кореї підтримав «план скасування воєнного стану», який вимагав парламент. Офіс премʼєра країни повідомив, що пропозицію схвалили о 04:30 за місцевим часом. Воєнний стан тривав близько шести годин.

Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня для «захисту конституційного ладу». Це сталося вперше з 1980-х років. Причиною послугувало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, що має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

За годину після цього парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію із закликом скасувати воєнний стан. За рішення виступили 190 депутатів зі 190, які брали участь у голосуванні. Усього в Південній Кореї 300 депутатів, але тільки 190 з них змогли потрапити в будівлю парламенту, незважаючи на оточення військових. Останні штурмували будівлю Національної асамблеї.

За Конституцією Південної Кореї, президент має скасовувати указ про воєнний стан після голосування депутатів.

Коли парламентарі ухвалювали резолюцію, на вулицях люди співали державний гімн і аплодували. За попередніми оцінками, біля будівлі парламенту зібралися чотири тисячі громадян. Серед натовпу також можна було побачити прапори корейських профспілок. Голова Корейської конфедерації профспілок Ян Кюн Су піднімався на трибуну й заявив про безстроковий загальний страйк, доки президент Юн Сок Йоль не піде у відставку.

Yonhap

Очільник опозиційної Демократичної партії Пак Чан Де заявив, що президент Південної Кореї не може уникнути звинувачень у державній зраді і повинен «негайно піти у відставку». Демократична партія на парламентських виборах у квітні 2024 року отримала 184 місця із 300 у Національній асамблеї, що суттєво послабило консервативного президента країни Юн Сок Йоля.