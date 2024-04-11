У Південній Кореї на парламентських виборах перемогла опозиція. Премʼєр подав у відставку

Ліберальні опозиційні партії перемогли на парламентських виборах у Південній Кореї. Головна опозиційна Демократична партія та її союзники, попередньо, отримали 184 місць із 300 у місцевій Національній асамблеї. Цей результат послабив консервативного президента країни Юн Сук Йоля.

Про це пише інформаційне агентство Yonhap.

Премʼєр-міністр Хан Дук Су подав заяву про відставку через програш консервативної правлячої партії «Сила народу», лідер партії Хан Дон Хун теж іде у відставку.

Опозиційна коаліція, найімовірніше, не набере вирішальної більшості в парламенті. Якби вона мала 200 місць, то змогла б подолати законодавче вето Юн Сук Йоля, запропонувати конституційні зміни й оголосити президенту імпічмент.

Однак опозиція зможе й надалі перешкоджати внутрішній політиці президента. Політологи й аналітики вважають, що в корейській політиці можуть розпочатися три роки глухого кута. Тому є ймовірність, що Юн Сук Йоль зосередиться на зовнішній політиці, пишуть у Voice of America.

«Коли виборці обрали мене, це було ваше рішення проти адміністрації Юн Сук Йоля, і ви покладаєте на Демократичну партію обовʼязок взяти на себе відповідальність за засоби до існування людей та створити краще суспільство», — сказав лідер Демократичної партії Лі Чже Мен.

Його партія підтримувала дружні звʼязки з росією до повномасштабного російського вторгнення в Україну і намагалася схилити рф до співпраці з Південною, а не Північною Кореєю. Багато представників Демократичної партії не були присутні під час відеовиступу президента України Володимира Зеленського в парламенті Південної Кореї, натомість вони критикували можливість надання зброї Україні з Південної Кореї, про яку говорив президент Юн Сук Йоль.