Петиція за імпічмент президента Південної Кореї набрала понад 800 тисяч підписів

У Південній Кореї онлайн-петиція із закликом до імпічменту президента Юн Сук Йоля зібрала понад 811 тисяч підписів. Сайт із петицією переживає затримки та збої через високу активність.

Про це передає Reuters.

Петиція зʼявилася на вебсайті Національної асамблеї 20 червня, у ній закликають парламент внести законопроєкт про імпічмент Юн Сук Йоля на підставі, що він не відповідає своїй посаді.

Президента звинувачують у корупції, розпалюванні ризику війни з Північною Кореєю, відсутності турботи про здоровʼя південнокорейців, оскільки він не перешкоджає Японії випускати очищену воду з АЕС Фукусіма.

Спікер Національної асамблеї Ву Вон Шик уже вибачався, що сайт зазнає збоїв, і заявляв, що парламент робитиме все, аби захистити конституційні права громадян.

Корейці, які намагалися зайти на сайт у понеділок, 1 липня, зіткнулися з затримками, які тривали до чотирьох годин. У якийсь момент сайт показав, що понад 30 тисяч людей чекають доступу до сайту.

У Південній Кореї для розгляду петиції парламентом потрібно, щоб вона набрала 50 тисяч голосів. Тоді її передають на розгляд комітету, який вирішить, чи виносити її на голосування в асамблеї.

Південнокорейські медіа пишуть, що опозиційна Демократична партія (у неї більшість у парламенті) не наважується перетворити петицію на законопроєкт про імпічмент. Речник демократів зазначив, що партія ще має обговорити це питання.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль непопулярний з моменту вступу на посаду у 2022 році.