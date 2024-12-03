Літаки Адміністрації Путіна використовували для депортації українських дітей

Дослідники Єльського університету ідентифікували сотні українських дітей із Донецької та Луганської областей, яких викрала Росія з лютого 2022 року, а також місця їхнього перебування та маршрути депортації.
Про це йдеться у звіті Єльської гуманітарної дослідницької лабораторії (HRL), передають The New York Times і Reuters.
Розслідування виявило 314 дітей з України, які потрапили до «систематичної програми примусового усиновлення та опікування» після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Їх розмістили в щонайменше 21 регіоні Росії.
«Це свідчить про вищий рівень злочинності, ніж передбачалося раніше», — зазначили автори звіту.
У звіті зазначили, що високопосадовці Росії, включаючи президента Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини Марію Львову-Бєлову, керують програмою, спрямованою на стирання української ідентичності через незаконну зміну громадянства, примусові всиновлення та «перевиховання».
Деяких українських дітей передали російським сімʼям, інших внесли в російську базу даних для опіки та всиновлення. Частина з дітей були сиротами або позбавленими батьківського піклування, але деякі мали батьків на неокупованих територіях України. У звіті не розголошують особи дітей, але автори дослідження передали їхні імена українській владі та Міжнародному кримінальному суду.
У дослідженні також установили, що Росія почала викрадати українських дітей з окупованих українських територій за кілька днів до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.
Повітряно-космічні сили Росії та авіація під безпосереднім контролем Адміністрації президента Росії перевезли кілька груп дітей з України військово-транспортними літаками під прапорами РФ у період травня — жовтня 2022 року. У повідомленні йдеться, що щонайменше дві групи дітей летіли на літаках Адміністрації президента РФ в травні та жовтні 2022 року.
Із 314 ідентифікованих українських дітей, 166 влаштували безпосередньо до російських сімей. У звіті вказали, що українські діти, яких вивезли до Росії, зазнавали «продержавної та мілітаристської пропаганди». Таке «патріотичне перевиховання» задокументували в усіх закладах, де утримували дітей.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна постійно працює над тим, щоб повернути викрадених українських дітей додому та покарати причетних до злочинів.
- Депортація українських дітей — один з воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до Росії, повернути вдалось менш ніж 400 з них. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.