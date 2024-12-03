Уряд перейменував Мінреінтеграції в Міністерство національної єдності

Український уряд переформатував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тепер воно називатиметься Міністерство національної єдності України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очікується, що новостворене відомство допоможе модернізувати роботу та взаємодію з багатомільйонною спільнотою українців з усіх хвиль міграції. Міністерство формуватиме стратегію щодо того, як повернути громадян жити та працювати в Україну, каже Шмигаль.

Відомство очолить Олексій Чернишов — раніше його призначила на цю посаду Верховна Рада. З листопада 2022 року Чернишов очолює «Нафтогаз». До того він був головою Київської обласної державної адміністрації у 2019—2020 роках, а також міністром розвитку громад та територій у 2020—2022 роках.