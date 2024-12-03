Уряд перейменував Мінреінтеграції в Міністерство національної єдності

Український уряд переформатував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тепер воно називатиметься Міністерство національної єдності України.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Очікується, що новостворене відомство допоможе модернізувати роботу та взаємодію з багатомільйонною спільнотою українців з усіх хвиль міграції. Міністерство формуватиме стратегію щодо того, як повернути громадян жити та працювати в Україну, каже Шмигаль.
Відомство очолить Олексій Чернишов — раніше його призначила на цю посаду Верховна Рада. З листопада 2022 року Чернишов очолює «Нафтогаз». До того він був головою Київської обласної державної адміністрації у 2019—2020 роках, а також міністром розвитку громад та територій у 2020—2022 роках.
- Україна хотіла створити Міністерство національної єдності з літа 2024 року. Володимир Зеленський казав, що владі потрібно повернути додому понад 7,5 мільйона українців, щоб забезпечити функціонування повоєнної економіки. Тоді говорили, що міністерство шукатиме роботу для громадян України, які перебувають за кордоном, та протидіятиме агентурі РФ, що намагається впливати на українців.