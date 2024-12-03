Нардепка від партії «Батьківщина» Альона Шкрум складає мандат — Рада підтримала

Нардепка від партії «Батьківщина» Альона Шкрум склала мандат – таке рішення підтримала Верховна Рада. За проголосувало 307 депутатів.

Про це пише нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк.

Джерела «Бабеля» у виконавчій владі кажуть, що Шкрум може обійняти посаду заступника міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулеби. Призначення очікують вже на цьому тижні. Однак чим саме займатиметься Шкрум на посаді, поки що невідомо.

Альону Шкрум обрали народною депутаткою IX скликання від «Батьківщини», вона член однойменної фракції. Також Шкрум входить до комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.